BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari debutta Gismondi 1754 (16 dicembre 2019)

A PIAZZA AFFARI DEBUTTA GISMONDI 1754

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:15 conosceremo gli indici PMI manifatturiero e dei servizi della Francia relativi a dicembre. Gli stessi dati verranno poi diffusi con riguardo alla Germania (ore 9:30) e all’Europa (ore 10:00). Alle 10:00 toccherà all’inflazione di novembre in Italia. Alle 10:30 la Banca d’Italia aggiornerà il dato sul livello raggiunto dal debito pubblico. Alle 14:30 dagli Usa arriverà l’indice Empire Manufacturing di dicembre, seguito alle 15:45 dall’Indice Markit Composite PMI, sempre relativo a dicembre. A Piazza Affari farà il suo debutto sull’AIM Gismondi 1754, azienda specializzata nella realizzazione di gioielli.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,26% a 23.329 punti. Sul listino principale bene Cnh Industrial (+2,6%), Juventus (+1,7%), Enel (+1,1%), Fca (+1%), Stm (+1,6%), Unipol (+1,2%) e UnipolSai (+1%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -3,3%. Male anche Amplifon (-2,7%), Azimut (-1,2%), Azimut (-1,4%), Banco Bpm (-2,6%), Campari (-1,4%), Ferrari (-1,5%), Fineco (-1,7%), Hera (-1,3%), Mediobanca (-1,9%), Pirelli (-1,1%), Poste Italiane (-2,1%), Tenaris (-1,1%), Ubi Banca (-2,4%) e Unicredit (-1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 155 punti base.

