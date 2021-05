BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari giornata di trimestrali (11 maggio 2021)

A PIAZZA AFFARI GIORNATA DI TRIMESTRALI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi all’ingrosso tedesco di aprile. Alle 10:00 toccherà alla produzione industriale italiana di marzo, mentre alle 11:00 toccherà all’indice Zew sull’economia tedesca di maggio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a nove mesi. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Banca Generali, Banca Mediolanum, Fineco, Mediobanca, Poste Italiane, Aedes, Avio, Banca Intermobiliare, Dea Capital, Ferragamo, Italmobiliare, Mediaset, Neodecortech, Prima Industrie, Rcs, Safilo e Saras.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,78%, Unicredit a +5,39% (10 maggio 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,78% a 24.802 punti. Sul listino principale si è messa in luce Unicredit con un +5,4%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di Banco Bpm (+2,8%), Bper (+3,9%), Buzzi (+2,1%), Cnh Industrial (+2,2%), Hera (+1,5%), Poste Italiane (+2%), Prysmian (+1,9%), Saipem (+1,7%), Telecom Italia (+2,1%), Tenaris (+2,6%) e Unipol (+1,8%). Stm ha fatto peggio di tutti con un -2,6%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-1,6%), Atlantia (-0,9%), Nexi (-1,41%) e Recordati (-0,5%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 115 punti base.

