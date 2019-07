BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari giorno di scadenze (19 luglio 2019)

A PIAZZA AFFARI GIORNO DI SCADENZE

L’ultimo giorno della settimana non offre molti dati macroeconomici rilevanti. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione in Germania nel mese di giugno, mentre alle 16:00 sarà la volta dell’indice di fiducia dell’Università del Michigan. In giornata dovrebbe arrivare anche l’aggiornamento del rating sul debito sovrano della Germania da parte di Fitch e Moody’s. A Wall Street prosegue la stagione delle trimestrali con quelle di American Express e Blackrock. A Piazza Affari vanno in scadenza futures su azioni e opzioni con termine luglio 2019.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,05% a 22.090 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Amplifon con un +2,4%. Bene anche A2A (+1,4%), Recordati (+1,1%), Snam (+1,1%) e Terna (+1,1%). Pirelli ha fatto peggio di tutti con un -3,1%. Male anche Prysmian (-2,8%) ed Eni (-2,5%). Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Atlantia (-1,1%), Juventus (-1,5%), Saipem (-1,8%) e Tenaris (-1,7%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 187 punti base.

