BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari pioggia di trimestrali (13 maggio 2021)

A PIAZZA AFFARI PIOGGIA DI TRIMESTRALI

Nella giornata di oggi non sono previsti in diffusione dati macroeconomici rilevanti, eccezion fatta per il numero di richieste di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti che verrà comunicato alle 14:30, insieme all’indice dei prezzi alla produzione di aprile. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino a 30 anni. a Piazza Affari quelle di A2A, Atlantia, Azimut, Inwit, Nexi, Prysmian, Unipol, Aeffe, Aquafil, Ascopiave, Banca Ifis, Caleffi, Cellularline, Cembre, Datalogic, Dovalue, Enav, Equita, Erg, Exprivia, Fincantieri, Fnm, Fullsix, Gefran, Geox, Icf International, Iren, Isagro, Italian Exhibition Group, Ivs, Lventure, Mondadori, Piovan, Poligrafici Printing, Raiway, Retelit, Saes Getters, Salcef, Seco, Servizi Italia, Unipolsai, Webuild e Wiit.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,23%, Tenaris a +3,37% (12 maggio 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,23% a 24.452 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Tenaris con un +3,4%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Banco Bpm (+1,1%), Eni (+2,1%), Fineco (+1%), Inwit (+1%), Prysmian (+1,7%), Telecom Italia (+1,4%) e Unicredit (+2,9%). Banca Mediolanum ha fatto peggio di tutti con un -2,4%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-1,1%), Atlantia (-1%), Banca Generali (-1,1%), Bper (-1,3%), Diasorin (-2,3%), Enel (-0,9%), Interpump (-0,9%), Mediobanca (-0,6%), Nexi (-1,2%), Poste Italiane (-1,2%), Snam (-0,5%), Stm (-2%) e Terna (-0,5%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sopra i 114 punti base.

LEGGI ANCHE:

SNAM/ Cresce l’utile netto nel primo trimestre del 2021SPY FINANZA/ Il vero allarme dietro il boom di Bitcoin, Dogecoin & co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA