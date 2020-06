BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +1,86%, Fca a +5,79% (24 giugno 2020)

PIAZZA AFFARI VEDE I 20.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 10:00 ci sarà la lettura finale dell’Indice Ifo relativo al mese di giugno sull’andamento dell’economia tedesca. Alle 8:45 toccherà all’indice di fiducia delle imprese manifatturiere francesi relativo a giugno. Alle 16:30 conosceremo l’andamento delle scorte settimanali di petrolio negli Stati Uniti. In giornata è prevista l’emissione di Bund a 15 anni. A Piazza Affari debutta, sull’AIM, CY4GATE. Attesa anche l’assemblea degli azionisti di Rai Way.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,86% a 19.841 punti. Sul listino principale si è messa in luce Fca con un +5,8%. Superiori a tre punti percentuali anche i rialzi di Buzzi (+3,2%), Diasorin (+3%) ed Exor (+3,2%). Chiusura in rosso solamente per Hera (-0,1%), Inwit (-0,3%), Italgas (-0,2%), Snam (-0,4%) e Telecom Italia (-0,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 167 punti base.

