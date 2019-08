BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari apre la settimana senza dati (19 agosto 2019)

PIAZZA AFFARI APRE LA SETTIMANA SENZA DATI

La settimana comincia con un’agenda molto scarica circa i dati macroeconomici rilevanti in diffusione. Si segnala solo l’inflazione di luglio a livello europeo che verrà comunicata alle 11:00. Un’ora dopo la Bundesbank diffonderà il suo report mensile. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,51% a 20.322 punti. Sul listino principale Ubi Banca si è messa in luce con un +5,6%. Bene anche Enel (+4,6%), Banco Bpm (+4%) e Unicredit (+3,7%). Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Bper (+2,2%), Hera (+2,8%), Juventus (+2,2%), Leonardo (+2,9%), Saipem (+2,5%), Snam (+2,3%), Stm (+2,1%) e Terna (+2,2%). Fca ha fatto peggio di tutti con un -2,7%. Male anche Exor (+1,2%), Ferragamo (-1,9%) e Pirelli (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 208 punti base.

