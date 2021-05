BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende alcune trimestrali (4 maggio 2021)

PIAZZA AFFARI ATTENDE ALCUNE TRIMESTRALI

Sono pochi i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata odierna. Alle 10:30 sarà diffusa la lettura finale dell’Indice PMI manifatturiero di aprile della Gran Bretagna. Alle 14:30 sarà la volta del saldo della bilancia commerciale americana di marzo. Alle 16:00 toccherà agli ordinativi industriali Usa di marzo. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a un anno. Da Wall Street è attesa la trimestrale di Pfizer, mentre a Piazza Affari quelle di Campari, Ferrari, Italgas, Autostrade Meridionali, Risanamento, Sanlorenzo e Vetrya.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +1,15%, Ferrari a +2,55% (3 maggio 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,15% a 24.419 punti. Sul listino principale si è messa in luce Ferrari con un +2,5%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Banca Mediolanum (+2,1%), Cnh Industrial (+2,1%), Exor (+2,2%) e Unipol (+2,33%). Hanno terminato la seduta in rosso solamente Diasorin (-0,3%) e Stm (-1,4%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 108 punti base.

