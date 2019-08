BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati da Usa e Ue (29 agosto 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DA USA E UE

La giornata odierna si presenta ricca di dati macroeconomici. Si comincia alle 8:45 con il dato finale sul Pil francese del secondo trimestre, insieme alle spese per consumi, sempre in Francia, nel mese di luglio. Alle 9:00 tocca all’inflazione spagnola di agosto, mentre alle 9:55 sarà la volta del tasso di disoccupazione in Germania nel mese di agosto. Alle 10:00 l’Istat comunicherà gli ordinativi e il fatturato dell’industria nel mese di giugno, mentre un’ora più tardi farà sapere il tasso di inflazione di luglio. Alle 11:00 prevista anche la diffusione dell’indice di fiducia di consumatori e imprese a livello europeo. Alle 14:30 conosceremo l’inflazione in Germania nel mese di agosto, oltre che il Pil del secondo trimestre negli Usa, il saldo della bilancia commerciale americana di luglio e l’ammontare delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione.

In giornata è in programma anche l’emissione di Btp a cinque e dieci anni. Ieri Piazza Affari ha chiuso invariata a 20.990 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Leonardo con un +4%. Bene anche Unicredit (+1,8%), Cnh Industrial (+1,1%), Intesa Sanpaolo (+1%), Saipem (+1,3%), Telecom Italia (+1,3%) e Tenaris (+1,1%). Juventus, con un -2,8%, ha fatto peggio di tutti. Male anche Amplifon (-2,5%), Atlantia (-2,2%), Buzzi (-2,7%) e Recordati (-2,5%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 175 punti base.

