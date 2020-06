BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (18 giugno 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 10:00 l’Istat comunicherà il saldo della bilancia commerciale italiana nel mese di aprile. Alle 13:00 si conosceranno le decisioni di politica monetaria della Bank of England. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, insieme all’indice elaborato dalle Fed di Filadelfia di giugno. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a dieci anni e francesi con durata fino al 2028. Prevista anche l’assemblea degli azionisti di Pirelli e Snam.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,2% a 19.585 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Recordati con un +6,3%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplilfon (+1,6%), Buzzi (+1,5%), Ferragamo (+1,4%), Fineco (+2,6%), Moncler (+1,3%) e Nexi (+3,1%). Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -3,2%. Male anche Atlantia (-2,5%), Banca Mediolanum (-1,1%), Bper (-2%), Cnh Industrial (-2%), Saipem (-1,9%) e Ubi Banca (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 182 punti base.

