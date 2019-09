BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (26 settembre 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’indice di fiducia dei consumatori tedeschi. Alle 10:00 verrà diffuso il bollettino economico della Banca centrale europea. Alle 10.30 avremo il dato sulle vendite al dettaglio di agosto della Gran Bretagna. Alle 14:30, dagli Usa, arriverà il dato finale sul Pil del secondo trimestre, accompagnato dalle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e dal saldo della bilancia commerciale di agosto. In giornata è prevista l’emissione di Bot a sei mesi.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,51% a 21.788 punti. Sul listino principale hanno fatto bene Ubi Banca (+1,2%) e Buzzi (+0,9%). Male invece Juventus (-2,5%), Recordati (-2,1%), Saipem (-2,1%) e Amplifon (-2,1%). Superiori al punto percentuali anche i cali di Azimut (-1%), Bper (-1%), Campari (-1,3%), Diasorin (-1,8%), Eni (-1%), Fca (-1,4%), Fineco (-1,1%), Terna (-1,1%), Unicredit (-1,2%) e Unipol (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 142 punti base.

