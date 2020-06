BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende il Consiglio europeo (19 giugno 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE IL CONSIGLIO EUROPEO

Non sono molti i dati macroeconomici rilevanti in questa giornata contrassegnata dal Consiglio europeo, in videoconferenza, chiamato a esprimersi sul Next Generation EU. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione in Germania a maggio, oltre che le vendite al dettaglio, sempre di maggio, in Gran Bretagna. Alle 10:00 sapremo il saldo della bilancia commerciale europea di aprile, mentre alle 14:30 toccherà a quello relativo agli Stati Uniti nel primo trimestre dell’anno. A Piazza Affari GVS debutta nel segmento Star, mentre Sebino in quello AIM.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,51% a 19.485 punti. Sul listino principale bene Italgas (+1,2%), Mediobanca (+1,8%), Prysmian (+1,6%), Stm (+1,3%), Terna (+1,2%) e Unipol (+1,1%). Fineco ha fatto peggio di tutti con un -3,4%. Male anche Amplifon (-2,7%), Azimut (-1,3%), Banco Bpm (-1,8%), Bper (-2,7%), Exor (-1,1%), Generali (-1,2%), Intesa Sanpaolo (-1,1%), Nexi (-1,3%), Pirelli (-1,6%), Recordati (-2,2%), Saipem (-1%), Telecom Italia (-1,9%), Tenaris (-1%) e Unicredit (-1,89%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 177 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA