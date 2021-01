BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende la Bce (21 gennaio 2021)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LA BCE

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, durante la quale gli occhi degli investitori saranno principalmente rivolti a Francoforte, per la prima riunione dell’anno del board della Bce cui seguirà la conferenza stampa di Christine Lagarde alle 14:30. Prima, alle 8:45, verrà reso noto l’indice di fiducia delle imprese francesi relativo al mese di gennaio. Alle 9:00 sarà la volta del fatturato dell’industria spagnola di novembre. Un’ora dopo arriverà lo stesso dato, insieme a quello degli ordini dell’industria, relativo all’Italia. Alle 14:30 conosceremo il numeri di richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti, insieme al numero di permessi edilizi e di cantieri avviati nel mese di dicembre e all’Indice della Fed di Filadelfia di gennaio. Alle 16:00 sarà poi la volta dell’indice di fiducia dei consumatori europei di gennaio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnolo con scadendo fino al 2040 e francesi con durata fino a sette anni.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,93% a 22.650 punti. Sul listino principale si è messa in luce Leonardo con un +4,4%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di A2A (+3,4%), Generali (+2,1%), Moncler (+2,1%), Stm (+2,3%), Telecom Italia (+2,2%) e Unicredit (+4,2%). Recordati ha fatto peggio di tutti con un -2,2%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-0,7%), Atlantia (-1,4%), Hera (-2%), Prysmian (-1%) e Saipem (-0,9%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 109 punti base.



