BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende la Fed (31 luglio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LA FED

Sono molti i dati macroeconomici attesi per la giornata di oggi, contrassegnata in particolare dalle decisioni della Federal Reserve sulle politiche monetarie, che verranno comunicate però alle 20:00 italiane. Alle 8:00 conosceremo le vendite al dettaglio in Germania nel mese di giugno. Alle 8:45 sarà la volta dell’inflazione in Francia relativa a luglio. Alle 9:00 toccherà il Pil spagnolo del secondo trimestre. Lo stesso dato, relativo all’Italia e all’Europa, lo si avrà alle 11:00. Prima, alle 9:55, conosceremo il tasso di disoccupazione in Germania. Cinque minuti dopo ci saranno i dati sul mercato del lavoro in Italia relativi a giugno. Alle 11:00 è prevista anche la diffusione del dato sull’inflazione in Italia, oltre che a livello europeo. Alle 14:15 avremo le stime sui nuovi occupati negli Stati Uniti nel mese di luglio. Alle 15:45 sarà la volta dell’Indice PMI di Chicago, mentre alle 16:30 del dato sulle scorte settimanali di petrolio. In giornata ci sarà anche l’emissione di Bund a dieci anni.

A Piazza Affari continua la stagione delle semestrali. Oggi, tra le altre, conosceremo quelle di Diasorin, Fca, Generali, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Snam, Tenaris, Acea, Banca Mediolanum, Rcs e Fiera Milano. Previste in alcuni casi anche conference call di presentazione dei dati. Attesi anche i dati di Bbva, Bnp Paribas, Credit Suisse e General Electric. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,99% a 21.278 punti. Sul listino principale hanno terminato la seduta in rialzo solamente Amplifon (+0,3%) e Campari (+0,6%). Fineco ha fatto peggio di tutti con un -4,8%. Male anche Fca (-4,3%), Bper (-3,9%), Buzzi (-4,1%), Exor (-3,2%), Leonardo (-3,2%) e Unicredit (-3,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 198 punti base.

