BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende le trimestrali Usa (16 luglio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LE TRIMESTRALI USA

Ci sono importanti dati macroeconomici in arrivo in questa giornata. Alle 10:00 l’Istat comunicherà il saldo della bilancia commerciale nel mese di maggio. Alle 11:00, invece, sarà la volta dell’inflazione, sempre in Italia, nel mese di giugno. Alla stessa ora dalla Germania arriverà l’indice Zew di luglio. Alle 14:30 conosceremo il dato sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti nel mese di giugno, oltre che quello sui prezzi all’importazione nel medesimo mese. Alle 15:15 sarà la volta della produzione industriale Usa di giugno, mentre alle 16:00 sarà la volta dell’Indice Nahb sul mercato immobiliare residenziale. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli a tre e nove mesi.

A Piazza Affari è previsto anche il debutto, sull’AIM, di Marzocchi pompe. A Wall Street si attendono invece le trimestrali di Goldman Sachs, Jp Morgan, Johnson & Johnson e Wells Fargo. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,02% a 22.178 punti. Sul listino principale Amplifon ha guadagnato il 2,9%, mentre Recordati il 2,1%. Bene anche Azimut (+1,4%), Buzzi (+1,3%) e Hera (+1,1%). Banco Bpm ha fatto peggio di tutti con un -2,3%. Male anche Ubi Banca (-1,9%), Fineco (-1,8%), Moncler (-1,4%), Saipem (-1,4%) e Tenaris (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 190 punti base.

