BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende nuove trimestrali (5 novembre 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE NUOVE TRIMESTRALI

La giornata di oggi non offre molti dati macroeconomici rilevanti. Alle 10:30 sarà diffuso l’indice PMI dei servizi in Gran Bretagna, mentre alle 11:00 toccherà ai prezzi alla produzione di settembre in Europa. Alle 14:30 conosceremo il saldo della bilancia commerciale Usa relativo al mese di settembre, mentre alle 16:00 sarà la volta dell’indice ISM non manifatturiero, sempre relativo agli Stati Uniti. Più interessanti i dati che arriveranno dalle trimestrali di Azimut, Fineco, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane e Inwit. Da segnalare anche nel Ftse Italia MidCap Garofalo Health Care subentrerà a Gimatt a seguito della fusione di quest’ultima con Ima.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,64% a 23.311 punti. Sul listino principale si è messa in luce Ferrari (+6,5%) dopo la diffusione dei dati trimestrali che ha fatto rivedere al rialzo le stime per il 2019. Bene anche Cnh Industrial (+4,5%), Pirelli (+3,4%), Leonardo (+4%), Ubi Banca (+3,2%), Saipem (+3,8%) e Bper (+3,2%). Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Banco Bpm (+2,7%), Eni (+2%), Exor (+2,2%), Fca (+2,6%), Fineco (+2,8%), Mediobanca (+2,1%), Prysmian (+2,5%) e Unicredit (+2,1%). Amplifon ha fatto peggio di tutti con un -1%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 144 punti base.

