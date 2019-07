BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende pochi dati (2 luglio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE POCHI DATI

Sono pochi i dati macroeconomici rilevanti attesi in diffusione oggi. Si comincia alle 8:00 con le vendite al dettaglio in Germania nel mese di maggio. Alle 10:00 l’Istat comunicherà il dato sui prezzi delle abitazioni nel primo trimestre dell’anno. Alle 11:00 conosceremo i prezzi alla produzione nel mese di maggio in Europa. La riunione dei commissari europei sulla procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia è stata rinviata a domani. L’attenzione resta quindi sulle nomine Ue dopo il lungo Consiglio europeo di domenica che non ha portato a uno sbocco concreto.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo in rialzo dello 0,09% a 21.254 punti. Sul listino principale Stm ha guadagnato il 4,2%. Bene anche Tenaris (+2,5%), Pirelli (+2,1%), e Saipem (+2,4%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Campari (+1,2%), Cnh Industrial (+1,4%), Ferragamo (+1%), Juventus (+1,3%), Leonardo (+1,3%), Moncler (+1,1%), Unipol (+1,4%) e UnipolSai (+1,7%). Atlantia ha fatto invece peggio di tutti con un -3,2%. Male anche Ubi Banca (-1,6%), Unicredit (-1,5%), Mediobanca (-1,3%) e Banco Bpm (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 230 punti base.

