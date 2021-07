BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende trimestrali dagli Usa (13 luglio 2021)

PIAZZA AFFARI ATTENDE TRIMESTRALI DAGLI USA

Pochi ma interessanti i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’inflazione di giugno in Germania. Alle 8:45 sarà la volta di quella francese, mentre alle 14:30 sapremo quella statunitense. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino al 2037, oltre che di titoli di stato tedesco a due anni e spagnoli con durata fino a 9 mesi. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Goldman Sachs, JpMorgan Chase e PepsiCo. A Piazza Affari, invece, è attesa quella di Brunello Cucinelli.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,92%, Recordati a +4,78% (12 luglio 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,92% a 25.283 punti. Sul listino principale si è messa in luce Recordati con un +4,8%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche Amplifon (+2,7%), Azimut (+1,6%), Banca Generali (+1,8%), Banca Mediolanum (+1,6%), Enel (+1,7%), Hera (+2,4%), Mediobanca (+1,7%), Moncler (+1,6%) e Snam (+1,8%). Hanno terminato la seduta in rosso solamente Banco Bpm (-0,1%), Leonardo (-0,2%), Pirelli (-0,8%), Saipem (-0,5%), Tenaris (-0,4%) e Unicredit (-0,3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 103 punti base.

