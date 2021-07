BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (20 luglio 2021)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

Pochi i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione in Germania a giugno. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il numero di permessi edilizi rilasciati a giugno. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza a sette anni. Da Wall Street si attende la trimestrale di Philip Morris, mentre dalla Svizzera quella di Ubs e da Piazza Affari quelle di Ferragamo, Farmaè, Finlogic e Gismondi 1754. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo del 3,33% a 23.965 punti base. Sul listino principale hanno chiuso in rialzo solamente Amplifon (+0,5%) e Diasorin (+1,8%). Bper ed Enel hanno fatto peggio di tutti con un -5,1%. Superiori ai quattro punti percentuali anche i ribassi di Banca Mediolanum (-4,1%), Buzzi (-4,1%), Cnh Industrial (-4,1%), Exor (-4,7%), Intesa Sanpaolo (-4,2%), Saipem (-4,7%), Telecom Italia (-4,33%) e Unipol (-4,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 108 punti base.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -3,33%, Enel a -5,07% (19 luglio 2021)

