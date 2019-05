BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (24 maggio 2019)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

Siamo arrivati all’ultima seduta della settimana e all’ultima prima delle elezioni europee in molti paesi, dove non si è ancora votato. L’agenda economica odierna non offre particolari dati di rilievo. Alle 10:30 conosceremo l’ammontare delle vendite al dettaglio in Gran Bretagna nel mese di aprile. Alle 14:30, invece, dagli Usa arriveranno gli ordinativi di beni durevoli sempre ad aprile. Piazza Affari proverà a rimbalzare dopo il calo di ieri. Il Ftse Mib ha infatti chiuso con un -2,12% a 20.136 punti. Sul listino principale solamente Italgas ha terminato in verde e con un misero +0,1%. La seduta è stata particolarmente negativa per Stm (-5,7%) e Saipem (-5,1%). Giornata da dimenticare anche per A2A (-2,8%), Azimut (-3,4%), Banco Bpm (-2,2%), Banca Generali (-3,1%), Buzzi (-3,7%), Cnh Industrial (-2,4%), Eni (-3,4%), Exor (-2,4%), Fca (-3%), Generali (-2,1%), Moncler (-3%), Pirelli (-2,2%), Poste Italiane (-2,6%), Prysmian (-3,6%), Telecom Italia (-2,9%), Tenaris (-4,2%), Unipol (-3,9%) e UnipolSai (-3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 276 punti base.

