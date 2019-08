BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (26 agosto 2019)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

La settimana inizia con alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 10:00 conosceremo l’indice Ifo sulla situazione dell’economia tedesca relativo al mese di agosto. Alle 14:30 sarà la volta degli ordinativi di beni durevoli negli Stati Uniti nel mese di luglio, insieme all’indice della Fed di Chicago sull’attività nazionale nel mese di luglio. Naturalmente gli occhi degli investitori saranno rivolti alle mosse della politica italiana, in attesa delle consultazioni al Quirinale di domani, e di Stati Uniti e Cina visto che negli ultimi giorni si è riacceso lo scontro commerciale. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in calo dell’1,65% a 20.473 punti. Sul listino principale sono andate bene Juventus (+1,1%) e Recordati (+1,2%). Stm ha fatto peggio di tutti con un -4,2%. Male anche Cnh Industrial (-3%) e Fineco (-3%). Superiori ai due punti percentuali anche le perdite di Fca (-2%), Diasorin (-2,9%), Pirelli (-2,9%), Poste Italiane (-2,5%) e Ubi Banca (-2,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 200 punti base.

