BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e l’attesa per Powell (23 agosto 2019)

PIAZZA AFFARI E L’ATTESA PER POWELL

Scarseggiano i dati macroeconomici in agenda nella giornata di oggi, dove gli investitori saranno attenti a quello che dirà Jerome Powell a Jackson Hole. Da segnalare alle 16:00 il dato sulle nuove case vendute a luglio negli Stati Uniti. Gli occhi sono naturalmente puntati su quanto avviene in Italia per capire se ci saranno o meno elezioni anticipate. Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,14% a 20.816 punti. Sul listino principale bene Banco Bpm (+2,2%) e Pirelli (+2,7%). Hanno guadagnato più di un punto percentuale anche Fineco (+1,4%), Intesa Sanpaolo (+1%), Tenaris (+1,3%), Ubi Banca (+1,3%) e Unicredit (+1,3%). Moncler ha fatto peggio di tutti con un -2,1%. Male anche Atlantia (-1,4%), Exor (-1,3%), Ferrari (-1,4%), Italgas (-1,6%), Leonardo (-1,7%), Nexi (-1,1%) e Prysmian (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 199 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA