BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (6 gennaio 2020)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

Nonostante la festa dell’Epifania, non mancano dati macroeconomici in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 si saprà l’ammontare delle vendite al dettaglio in Germania nel mese di novembre. Alle 9:45 sarà la volta dell’Indice PMI dei servizi, lettura definitiva, di dicembre in Italia. Lo stesso dato sarà poi comunicato con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00) e alla Gran Bretagna (ore 10:30). Alle 11:00 toccherò all’indice dei prezzi alla produzione in Germania nel mese di novembre. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a sei mesi.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,56% a 23.702 punti. Sul listino principale bene Tenaris (+1,3%), Leonardo (+1%) e Recordati (+1%), Ubi Banca ha fatto peggio di tutti con un -2,9%. Male anche Unipol (-2,8%), Pirelli (-2,5%), Fca (-2,1%), Fineco (-2,7%), Buzzi (-2,6%), Banco Bpm (-2,6%), Azimut (-2%) e Banca Generali (-2,3%). Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Exor (-1,3%), Ferragamo (-1,8%), Hera (-1,2%), Intesa Sanpaolo (-1,3%), Moncler (-1,2%), Poste Italiane (-1,3%), Prysmian (-1,8%) e Unicredit (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 163 punti base.

