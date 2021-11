BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiude la settimana (12 novembre 2021)

PIAZZA AFFARI CHIUDE LA SETTIMANA

La settimana si chiude con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 9:00 conosceremo l’inflazione spagnola di ottobre. Alle 11:00 toccherà alla produzione industriale europea di settembre. Infine alle 16:00 sarà reso noto l’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan relativo a novembre. A mercati chiusi è attesa la decisione di Fitch riguardo il rating del debito sovrano portoghese. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Aeroporto di Bologna, Alkemy, Antares Vision, Ascopiave, B&C Speakers, Banca Finnat, Bialetti, Cairo Communication, Centrale del Latte d’Italia, Cerved, Cia, Class Editori, El.En, Emak, Enervit, Erg, Eurotech, Fila, Fine Foods & Pharmaceuticals, Gabetti, Garofalo Health Care, Immsi, Irce, It Way, La Doria, Landi Renzo, Marr, Masi Agricola, Mondo Tv, Mutuionline, Nb Aurora, Neodecortech, Newlat Food, Openjobmetis, Pininfarina, Prima Industrie e Servizi Italia.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,26% a 27.633 punti. Sul listino principale si è messa in luce Cnh Industrial con un +4,4%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Banca Generali (+1,3%), Mediobanca (+1%), Moncler (+1,8%), Nexi (+4,3%) e Stm (+1,9%). Interpump ha fatto peggio di tutti con un -8%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-1,2%), Enel (-0,8%), Hera (-1,3%), Italgas (-0,7%), Leonardo (-0,5%), Poste Italiane (-1,6%), Saipem (-0,7%), Snam (-1%), Telecom Italia (-1%) e Tenaris (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 117 punti base.

