BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e l’attesa per S&P (25 ottobre 2019)

PIAZZA AFFARI E L’ATTESA PER STANDARD & POOR’S

Non sono molti i dati macroeconomici rilevanti in agenda quest’oggi. Alle 10:00 l’Istat comunicherà il saldo della bilancia commerciale extra-Ue di settembre. Alla stessa ora si attende l’indice Ifo sulla situazione dell’economia tedesca nel mese di ottobre. Alle 16:00 sarà invece la volta dell’Indice di fiducia elaborato dall’Università del Michigan relativo quindi all’economia americana. In giornata è prevista l’emissione di Ctz a due anni. A Piazza Affari si attende la trimestrale di Autostrade Meridionali, mentre dalla Francia arriverà quella di Renault e da Londra quella di Barclays. Da Wall Street si attendono invece i risultati di Verizon. A mercati chiusi dovrebbe arrivare l’aggiornamento del rating sul debito pubblico italiano da parte di Standard & Poor’s, che valuterà anche quello di Grecia e Gran Bretagna, mentre Moody’s e Dbrs si concentreranno sulla Francia.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,79% a 22.527 punti. Sul listino principale hanno brillato Stm (+8,5%) e Saipem (+5,4%). Bene anche Amplifon (+3,6%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Diasorin (+1,1%), Enel (+1,6%), Ferrari (+1,8%), Hera (+1,3%), Italgas (+1%), Juventus (+1,7%), Leonardo (+1,1%), Mediobanca (+1%), Pirelli (+1%), Snam (+1,9%) e Terna (+1,6%). Ubi Banca ha fatto peggio di tutti con un -2,9%. Male anche Nexi (-2%), Banco Bpm (-1,9%), Bper (-1,8%) e Tenaris (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 141 punti base.

