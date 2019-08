BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 21.000 punti (22 agosto 2019)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 21.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici nella giornata di oggi, a partire dagli indici PMI manifatturiero e dei servizi ad agosto in Francia, che sarà diffuso alle 9:15. Gli stessi dati saranno poi forniti alle 9:30 per la Germania e alle 10:00 per l’Europa. Alle 14:30 conosceremo l’ammontare delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti. Sempre dagli Usa, alle 15:45 arriverà l’Indice PMI di agosto. Alle 16:00, infine, toccherà all’indice di fiducia dei consumatori europei ad agosto. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,77% a 20.847 punti. Sul listino principale si sono messe in evidenza Prysmian (+4,6%), Exor (+4,1%), Fineco (+4,2%), Campari (+4,1%), Cnh Industrial (+3,9%), Pirelli (+3,9%), Recordati (+3,1%), Leonardo (+3,3%), Moncler (+3,2%), Fca (+3,3%) e Azimut (+3%). Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Buzzi (+2,7%), Poste Italiane (+2,8%), Saipem (+2,6%), Telecom Italia (+2%), Ubi Banca (+2%) e Unipol (+2,8%). In rosso solo Hera (-0,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 200 punti base.

