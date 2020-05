BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia un nuovo mese (4 maggio 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI INIZIA IL MESE DI MAGGIO

Oggi la Borsa italiana riapre i battenti dopo la pausa per la festa dei lavoratori di venerdì. Non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda. Si comincia alle 9:45 con la lettura finale dell’Indice PMI manifatturiero italiano relativo ad aprile. Lo stesso dato verrà poi diffuso con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55) e a livello europeo (ore 10:00). Alle 16:00 dagli Usa arriverà il dato sugli ordinativi di beni durevoli nel mese di marzo. Alle 18:00 sapremo il numero di automobili immatricolate in Italia a marzo. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a nove mesi.

A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Ferrari e Risanamento. Staccano i dividendi, poi, tra gli altri, Fiera Milano, Italmobiliare, Valsoia, Reply e Confivest. Ricordiamo che Giovedì il Ftse Mib aveva chiuso in calo del 2,09% a 17.690 punti. Sul listino principale seduta particolarmente positiva per Italgas (+4,8%). Molto male invece Stm (-5%), Banca Mediolanum (-4,5%), Bper (-4,3%), Cnh Industrial (-4,8%), Diasorin (-4,2%), Mediobanca (-4,1%) e Unicredit (-4,7%).



