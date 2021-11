BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia una nuova settimana (15 novembre 2021)

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

La settimana comincia per Piazza Affari senza particolari dati macroeconomici rilevanti in agenda. Sono attese invece le trimestrali di 4Aim Sicaf, Dhh, Ivs, Pierrel, Reply, Salcef, The Italian Sea Group e Valsoia. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,36% a 27.732 punti. Sul listino principale si è messa in luce Pirelli con un +3,5%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Atlantia (+1,6%), Azimut (+3,3%), Campari (+1,1%), Cnh Industrial (+1,4%), Ferrari (+2,1%), Hera (+1,3%), Inwit (+1%), Moncler (+1,8%), Nexi (+1,9%), Prysmian (+1,9%) e Stm (+1,3%). Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -2,2%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Bper (-0,6%), Eni (-1,1%), Leonardo (-0,7%), Poste Italiane (-0,6%) e Saipem (-0,5%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 121 punti base.

FOCUS INFLAZIONE/ La liquidità da togliere a Wall Street per evitare un altro '29

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

SNAM/ Inclusa per la 12a volta nel Dow Jones Sustainability World IndexBORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,36%, Telecom Italia a -2,2% (12 novembre 2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA