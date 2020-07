BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari non attende dati significativi (8 luglio 2020)

PIAZZA AFFARI NON ATTENDE DATI SIGNIFICATIVI

La giornata odierna non offre dati macroeconomici rilevanti, eccezion fatta per quello relativo all’andamento delle scorte settimanali di petrolio negli Stati Uniti che verrà reso noto alle 16:30. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a cinque anni. Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,1% a 20.012 punti.

Sul listino principale si è messa in luce Diasorin con un +2,2%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Italgas (+1%), Moncler (+1,9%), Prysmian (+2,1%) e Snam (+1,3%). Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -3,2%. Hanno perso più di un punto percentuale anche A2A (-1,1%), Atlantia (-1,3%), Banco Bpm (-1%), Exor (-1,5%), Hera (-1,6%), Leonardo (-1,3%), Recordati (-1,4%), Saipem (-2%), Tenaris (-1,7%) e Ubi Banca (-2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 164 punti base.

