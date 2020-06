BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a restare sopra quota 20.000 (8 giugno 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI PROVA A RESTARE SOPRA QUOTA 20.000

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 conosceremo la produzione industriale tedesca di aprile. Alle 15:45 è invece in programma l’audizione di Christine Lagarde al Parlamento europeo. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 9 mesi. A Piazza Affari staccano i dividendi, tra gli altri, Ascopiave, Equita, Conafi e First Capital. Atteso anche il bilancio 2019 di Go Internet. In programma, tra le altre, l’assemblea degli azionisti di Cir.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,78% a 20.187 punti. Sul listino principale si sono messe in luce Cnh Industrial (+9,8%), Bper (+9,7%) e Saipem (+9,5%). Superiori ai quattro punti percentuali anche i rialzi di Azimut (+5%), Banca Mediolanum (+4,6%), Banco Bpm (+6,8%), Eni (+6%), Exor (+5,1%), Fca (+7%), Ferragamo (+8,3%), Intesa Sanpaolo (+4,7%), Leonardo (+6%), Mediobanca (+4,6%), Pirelli (+5,4%), Prysmian (+4,2%), Tenaris (+5,2%), Ubi Banca (+5,3%), Unicredit (+4,7%) e Unipol (+4,4%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -4,7%. Male anche A2A (-1,2%), Amplifon (-2,9%), Italgas (-1,3%) e Terna (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 173 punti base.



