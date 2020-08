BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 20.000 punti (20 agosto 2020)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 20.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 sapremo i prezzi alla produzione in Germania nel mese di luglio. Alle 13:30 saranno diffusi i verbali dell’ultima riunione del board della Bce tenutasi il 16 luglio. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato suelle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione insieme all’Indice elaborato dalla Fed di Filadelfia relativo al mese di agosto. Alle 16:00 sarà la volta del Leading indicator di luglio.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,54% a 20.054 punti. Sul listino principale si è messa in luce Banco Bpm con un +2,8%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Cnh Industrial (+2,2%), Leonardo (+2%), Mediobanca (+2,2%), Prysmian (+2%), Snam (+2%), Telecom Italia (+2%) e Unicredit (+2,1%). Moncler ha fatto peggio di tutti con un -1,2%. Male anche Tenaris con un -1%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 145 punti base.

