BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 23.500 punti (17 dicembre 2019)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 23.500 PUNTI

Non sono molti, ma sono comunque interessanti i dati macroeconomici in diffusione quest’oggi. Alle 10:00 sapremo il saldo della bilancia commerciale italiana relativa al mese di ottobre, mentre alle 10:30 sarà la volta del tasso di disoccupazione in Gran Bretagna sempre a ottobre. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sulle licenze edilizie rilasciate nel mese di novembre, mentre alle 15:15 toccherà alla produzione industriale, relativa sempre a novembre. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,84% a 23.524 punti.

Sul listino principale si è messa in luce Nexi con un +3,3%. Bene anche Atlantia (+2,7%), Hera (+2,2%), Juventus (+2,7%), UnipolSai (+2%), Amplifon (+2%), Prysmian (+2%) e Snam (+2,1%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,2%), Azimut (+1,3%), Diasorin (+1,5%), Exor (+1,1%), Fca (+1,1%), Ferragamo (+1,2%), Fineco (+1,9%), Italgas (+1%), Pirelli (+1,8%), Recordati (+1,8%), Saipem (+1,3%), Terna (+1,7%), Unicredit (+1,8%) e Unipol (+1,8%). Moncler ha fatto peggio di tutti con un -1,5%. Lo spread tra Btp e Bund è salito a 157 punti base.

