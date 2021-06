BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 25.000 punti (29 giugno 2021)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 25.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:45 si parte on l’indice di fiducia dei consumatori francesi a giugno. Alle 9:00 conosceremo le vendite al dettaglio di maggio e l’inflazione di giugno in Spagna. Alle 11:00 conosceremo l’indice di fiducia europeo di giugno. Alle 14:00 toccherà all’inflazione tedesca di giugno. Alle 15:00 dagli Usa arriverà l’indice dei prezzi delle case S&P Case-Shiller di aprile, mentre alle 16:00 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori di giugno.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -1,11%, Tenaris a -3,31% (28 giugno 2021)

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un -1,11% a 25.227 punti. Sul listino principale hanno terminato la seduta in rialzo solamente Amplifon (+0,2%), Diasorin (+0,6%), Ferrari (+0,7%), Recordati (+0,3%), Snam (+0,4%), Stm (+0,5%) e Terna (+0,8%). Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -3,3%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Atlantia (-2,3%), Banca Mediolanum (-3%), Banco Bpm (-2,8%), Bper (-3,2%), Buzzi (-2,5%), Eni (-2%), Intesa Sanpaolo (-2,3%), Leonardo (-2,3%), Saipem (-2,6%), Unicredit (-3,1%) e Unipol (-2,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 106 punti base.

BORSE & MERCATI/ Le "attenzioni" da avere su obbligazioni e materie prime

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,35%, Buzzi a +3,93% (25 giugno 2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA