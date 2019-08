BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari punta a tenere quota 20.500 (7 agosto 2019)

PIAZZA AFFARI PUNTA A TENERE QUOTA 20.500

Anche oggi sono pochi i dati macroeconomici rilevanti in agenda. Da segnalare alle 8:00 la produzione industriale tedesca nel mese di giugno, mentre alle 16:30 conosceremo l’ammontare delle scorte settimanali di petrolio negli Usa. In giornata è attesa anche l’emissione di Bund a cinque anni. L’attenzione sarà ancora puntata sulla guerra commerciale Usa-Cina. A Piazza Affari è ancora tempo di semestrali con quelle, tra le altre, di Bper, Ima e Tod’s. In programma anche la conference call a commento dei dati di Unicredit comunicati ieri. Attese anche le trimestrali di AIG e di Commerzbank.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,68% a 20.631 punti. Sul listino principale bene Fineco (+2,2%) e Buzzi (+2,2%). Raggiunge il rialzo di un punto percentuale anche Diasorin. Male invece Cnh Industrial (-2,4%), Campari (-2,1%), Ferrari (-2%), Amplifon (-2,1%), Pirelli (-2,7%) e Tenaris (-2,3%). Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Bper (-1,4%), Intesa Sanpaolo (-1,2%), Leonardo (-1,7%), Poste Italiane (-1,6%), Snam (-1,2%), Telecom Italia (-1%), Ubi Banca (-1,4%), Unipol (-1,7%) e UnipolSai (-1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 206 punti base.

