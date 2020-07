BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari senza dati in agenda (13 luglio 2020)

PIAZZA AFFARI SENZA DATI IN AGENDA

La settimana comincia senza dati macroeconomici rilevanti in agenda. Non mancheranno però appuntamenti importanti nei prossimi giorni, considerato che giovedì si terrà la riunione del board della Bce e che nei due giorni successivi al Consiglio europeo si parlerà del Recovery fund. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 9 mesi. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,34% a 19.767 punti.

Sul listino principale si è messa in evidenza Stm con un +5,1%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Atlantia (+2,1%), Banca Mediolanum (+2,5%), Buzzi (+2,2%), Cnh Industrial (+2,4%), Fca (+2,3%), Interpump (+3,1%), Intesa Sanpaolo (+2%), Mediobanca (+2,8%), Pirelli (+2%) e Unicredit (+2,7%). Recordati ha fatto peggio di tutti con un -1,2%. Male anche Inwit (-0,7%) e Saipem (-0,8%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 170 punti base.

