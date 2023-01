Boss in incognito 2023, Daniele Masella/ Diretta 4a puntata al Biscottificio Casilino

Boss in incognito 2023, anticipazioni quarta puntata

Questa sera, lunedì 30gennaio, alle 21.20 su Rai 2 va in onda la quarta e penultima puntata di Boss in incognito 2023, il docu-reality condotto da Max Giusti che racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Il protagonista della quarta puntata è Daniele Masella, boss del Biscottificio Casilino, azienda di San Cesareo (Roma).

Prima di lui si sono cimentati nell’avventura di Boss in incognito Claudio Papa di Dolceamaro, Riccardo Pezzali di Profunghi, Angelo Pinto di Pinto Srl. Nell’ultima puntata di Boss in incognito 2023, prevista per lunedì 6 febbraio, il protagonista sarà il boss di un’azienda di borse e accessori.

Daniele Masella, protagonista della quarta puntata di Boss in incognito 2023

Il quarto boss di Boss in incognito 2023 è Daniele Masella, boss del Biscottificio Casilino, azienda di San Cesareo (Roma), punto di riferimento per il territorio di biscotti, dolci e prodotti da forno, come crostatine, torte, biscotti, pizzette, per un totale di 4,5 tonnellate di prodotti in un anno. I loro prodotti arrivano in Spagna, Francia, Germania, Inghilterra e persino in Australia.

Daniele Masella, sotto mentite spoglie, lavorerà con alcuni dei suoi dipendenti. Incontrerà Giacomo, con cui preparerà le pizzette; Tiziano con cui si dedicherà alla creazione delle rustichelle; Alessia, che lo guiderà nella farcitura e nel confezionamento degli occhi di bue, e Daniele, che realizzerà con lui diverse varianti di crostatine. In questa puntata del Boss in incognito 2023 Max Giusti, assumerà una nuova identità: non sarà l’operaio cileno Josè ma Antonio, da Napoli, e lavorerà insieme a Badarà per preparare l’impasto e la farcitura delle crostatine.

Boss in incognito 2023: una settimana di riprese

“Il Biscottificio Casilino di Roma è un’azienda che nasce come piccola pasticceria, dove il signor Daniele Masella ha sempre realizzato i suoi dolci con ingredienti di prima scelta, aggiungendo a questi solamente l’amore per la pasticceria. Nel corso degli anni il Sig. Daniele ha deciso di ampliare la rete vendita dei suoi dolci al territorio nazionale ed europeo, portando il suo amore per i dolci anche fuori dalla sua città, trasformando la sua pasticceria in una vendita all’ingrosso”, si legge sul sito dell’azienda.

Agli operai, impegnati a lavorare con il loro capo o con Max Giusti, verrà detto che si sta girando “Missione lavoro”, un nuovo factual che racconta il mondo dell’imprenditoria e del lavoro italiano. Al termine della settimana di riprese nell’azienda, i lavoratori scopriranno che sono stati affiancati nelle loro mansioni dal loro boss e dal conduttore. Appuntamento alle 21.20 su Rai 2 per la quarta puntata di Boss in incontro 2023.











