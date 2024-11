Boss in incognito torna in onda oggi 11 novembre 2024 Ugo Pellegrino di Arcadia Yachts

Dopo il successo ottenuto dalle puntate dell’ultima edizione, Raiuno continua a dedicare la prima serata del lunedì al mondo del lavoro. Oggi, 11 novembre 2024, alle 21.20, va in onda la puntata di Boss in incognito dedicata a Ugo Pellegrino di Arcadia Yachts. Si tratta di una replica della puntata trasmessa nel 2022 e che era già condotto da Max Giusti che, oltre a raccontare le storie dell’imprenditore che si trasforma in boss in incognito, si trasforma lui stesso in operaio per entrare in contatto con gli altri dipendenti da cui apprende il segreto del lavoro, ma anche le loro storie. Grazie a un travestimento e a un nome di fantasia, andrà in incognito sostituendo in alcune occasioni il boss.

Al centro della puntata in onda questa sera c’è Ugo Pellegrino, amministratore unico di Arcadia Yachts, un cantiere navale specializzato nella costruzione di yacht di lusso fatti su misura per clienti italiani e stranieri.

La storia di Ugo Pellegrino di Arcadia Yachts

La Arcadia Yachts si trova a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dispone di un sito produttivo di 47.000mq e conta 150 collaboratori. Nel corso della puntata, Ugo Pellegrino lascerà a casa i panni da manager per indossare quelli di operaio incontrando i colleghi da cui imparerà alcuni segreti.

Da Claudio imparerà i segreti della falegnameria e della carpenteria navale; Dymitro gli insegnerà a resinare i gusci delle barche mentre Benito lo guiderà nel collaudo pre-consegna di uno yacht, e, infine, Enzo, gli insegnerà il lavoro di stuccatura e riparazione di uno scafo. Anche Max Giusti avrà la possibilità di conoscere alcuni operai, in particolare, incontrerà Salvatore, un maestro verniciatore.

Come vedere in diretta streaming Boss in incognito

Boss in incognito va in onda ogni lunedì su Raidue in diretta televisiva, ma è possibile seguire il docu-reality anche attraverso Raiplay, disponibile come sito e applicazione. La diretta streaming di Raiplay è disponibile in qualsiasi momento. Con Raplay, inoltre, è anche possibile rivedere tutte le puntata già trasmesse di tutte le edizione che sono già andate in onda.

