Boss in incognito 2023: Riccardo Pezzali/ Diretta 2a puntata: il presidente di Profunghi…

Boss in incognito 2023: anticipazioni e diretta 16 gennaio

Lunedì 16 gennaio, in prima serata su Raidue, torna l’appuntamento con Boss in incognito 2023, il docu-reaòlity in cui Max Giusti racconta le avventure del presidente di un’importante azienda che decide, per qualche settimana, di abbandonare ufficio e scrivania per scendere in campo tra gli operai e capire come si svolge la giornata dei suoi dipendenti. Grazie alla complicità della produzione di Boss in incognito, ogni settimana, un imprenditore si trasforma in operaio e, trascorrendo le giornate accanto ai propri dipendenti, conosce le loro storie capendo, anche, su chi può contare davvero.

Solo al termine dell’avventura da operaio, il boss si svela incontrando gli operai con cui ha avuto un rapporto premiando coloro che considera più meritevoli e punendo chi, invece, non ha mostrato attaccamento all’azienda. Dopo Claudio Papa di Dolceamaro, chi è il boss protagonista della nuova puntata di Boss in incognito 2023?

Chi è Riccardo Pezzali della Profunghi protagonista della nuova puntata di Boss in incognito 2023

Il protagonista della nuova puntata di Boss in incognito 2023 è Riccardo Pezzali, presidente di Profunghi, azienda che da quattro generazioni produce e commercializza svariate tipologie di funghi coltivati. Con sede centrale a San Cesareo, in provincia di Roma, Profunghi vanta 5 siti produttivi dislocati intorno ai Castelli Romani e conta 130 dipendenti. Durante la sua vventura da pèeraio, il presidente Pezzali affiancherà Duilio che gli insegnerà a preparare i letti di coltivazione, Veronica gli mostrerà come raccogliere i funghi, Sandra gli insegnerà come farcire gli champignon e come confezionare i porcini mentre con Ramona imparerà a preparare il misto trifolato.

Gli operai che lavoreranno, così, accanto al proprio boss o affiancheranno anche Max Giusti, camuffato come il boss, penseranno di partecipare ad una “Missione lavoro” che racconta il mondo dell’imprenditoria italiana. Solo al termine della settimana scopriranno la verità.

Come vedere in streaming Boss in incognito 2023

Boss in incognito 2023 viene trasmesso ogni lunedì, in prima serata, a partire dalle 21.20, da Raidue. Contemporaneamente alla diretta televisiva, la Rai garantisce ai propri telespettatori anche la diretta streaming. Per seguire la puntata di questa sera, ma anche per recuperare le precedenti puntate, basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

Raiplay permette così di recuperare clip, momenti particolari ed intere puntate di Boss in incognito che continua ad emozionare e a regalare colpi di scena.











