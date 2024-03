Boss in incognito 2024, Andrea Pascolini/ Diretta 2a puntata 11 marzo: l’azienda Urbani Tartufi protagonista

Boss in incognito 2024: anticipazioni e diretta 11 marzo su Rai 2

Dopo il successo ottenuto con la prima puntata, oggi, lunedì 11 marzo 2024, torna in onda su Rai 2 Boss in incognito 2024 con la seconda puntata. A raccontare le vicende del boss che decide di mescolarsi ai propri operai è sempre Max Giusti che, esattamente come accadeva nella scorsa edizione, affianca il boss in incognito anche sul campo trasformandosi a sua volta in un operaio per capire ciò che accade realmente all’interno dell’azienda e aiutare così il boss a prendere, poi, tutte le proprie decisioni. In ogni puntata, grandi aziende decidono di mettersi alla prova partecipando al docu-reality.

L’azienda protagonista della seconda puntata è “Urbani Tartufi”, azienda leader nella raccolta e trasformazione del tartufo nel mondo, che ha come presidente Olga Urbani e come amministratore delegato Giammarco Urbani. Tuttavia, a travestirsi non saranno la presidente e l’amministratore delegato perché troppo riconoscibili. Al loro posto, toccherà al direttore generale Andrea Pascolini farlo.

Andrea Pascolini protagonista della seconda puntata di Boss in incognito 2024

La presenza in azienda tra gli operai della presidente Olga Urbani e dell’amministratore delegato Giammarco Urbani sarebbe stata riconoscibile immediatamente dai dipendenti che, così, a loro insaputa, si ritroveranno a lavorare accanto al direttore generale Andrea Pascolini. Vania, così, gli mostrerà come realizzare il profumato olio al tartufo mentre con Antonella imparerà ad etichettare i pacchi per i clienti internazionali.

Affiancando Andrea scoprirà l’arte della caccia al tartufo e, successivamente, imparerà come nascono le salse innovative che vanno ad insaporire i piatti di tutto il mondo. Maria Chiara, invece, gli insegnerà i trucchi del mestiere per selezionare e pulire il tartufo fresco. Anche Max Giusti lavorerà nella famosa Urbani Tartufi, affiancando Manolita nella sontuosa Accademia Urbani dove si cimenterà nella preparazione di un menù da showcooking.

Come vedere in diretta streaming Boss in incognito 2024

Grazie a Raiplay, disponibile come sito e come applicazione, la seconda puntata di Boss in incognito 2024 può essere vista in diretta streaming contemporaneamente alla diretta televisiva che, invece, partirà a partire dalle 21.20 su Raidue. Grazie a Raiplay, inoltre, si può rivedere anche la prima puntata e le clip dedicate ai singoli operai.











