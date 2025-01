Boss in incognito 2025: anticipazioni e diretta 20 gennaio 2025

Lunedì 20 gennaio, in prima serata, su Raidue, torna l’appuntamento con Boss in incognito. Quella di questa sera è l’ultima puntata della stagione attualmente in onda del docu-reality di Raidue che ha fatto compagnia ai telespettatori anche lo scorso autunno. Protagonista della puntata odierna sarà Umberto Maccario, Amministratore delegato da circa 4 anni del Gruppo Zoom, azienda che conta un fatturato annuo di 17 milioni di euro e occupa 270 dipendenti.

Zoom Torino, azienda ultima puntata Boss in Incognito 2025/ Fatturato da 17 milioni di euro

Al centro dell’ultima puntata di Boss in incognito 2025 è Zoom Torino, un bioparco di nuova concezione che ha come obiettivo quello di far conoscere e proteggere gli animali, conservare e difendere le specie a rischio. All’interno del bioparco, tutti i visitatori, non solo conoscono le varie specie animali, ma vivono una giornata all’insegna del relax e del divertimento grazie alle numerose attrazioni presenti.

MAURO MASTROTOTARO, CHI È IL BOSS IN INCOGNITO/ Una vita spesa per l'azienda: da papà Domenico a lui

Boss in incognito 2025: cosa accadrà nella puntata del 20 gennaio 2025

Nella puntata di Boss in incognito in onda questa sera con la voce narrante di Max Giusti, Umberto Maccario, sotto mentite spoglie, incontrerà i suoi dipendenti: Annarita, Gemma, Enrico e Antonietta e con loro si immergerà nel lavoro sul campo. Con Annarita imparerà a preparare i panini e a gestire un gruppo ristoro; da Gemma imparerà a rassettare tende e casette del resort per l’arrivo dei nuovi clienti mentre Enrico gli insegnerà a pulire l’habitat dei suricati e dei gibboni. Infine, Antonietta lo metterà alla prova nel servizio bar destreggiandosi tra caffè e comande da esaurire velocemente.

Boss in Incognito 2025, Mauro Mastrototaro di Mastrototaro Food/ Diretta: sorprese emozionanti ai lavoratori

anche questa sera, inoltre, non mancherà la presenza di Max Giusti che, sotto mentite spoglie, aiuterà il boss nella sua missione. Con il Keeper Marco si occuperà della cura degli animali. In particolare, si occuperà della preparazione di una colazione a base di frutta per i lemuri. Poi raggiungerà le giraffe con secchi di sementi e qualche carota e, infine, dovrà sfamare, con un biberon la piccola Sven, una renna di qualche mese.

Come vedere in diretta streaming Boss in incognito 2025

L’ultima puntata di Boss in incognito 2025 regalerà grandi emozioni agli amanti degli animali che si emozionerà non solo per le storie dei lavoratori, ma anche per la visione di tante specie, totalmente affidate alla cura umana. La puntata può essere vista in diretta televisiva su Raidue, a partire dalle 21.20 e in diretta streaming su Raiplay dove si possono rivedere anche le precedenti puntate.