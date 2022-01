Botman al Milan?/ Calciomercato, pres.Lille: “Abbiamo bisogno di lui”

La possibilità di vedere Sven Botman al Milan entro la fine di questa sessione di calciomercato estivo sembrava non essere del tutto da escludere a causa delle indiscrezioni emerse nelle scorse ore. Secondo quanto spiegato dalla redazione di Sky Sport infatti, i rossoneri dovrebbero effettuare un nuovo tentativo per cercare di aggiudicarselo nell’immediato nonostante la resistenza del Lille, club con cui è sotto contratto e per il quale avrebbe già anche respinto un’offerta del Newcastle da 40 milioni di euro.

Calciomercato Milan/ Concorrenza per il brasiliano Bremer del Torino

Tuttavia poco fa sono arrivate le dichiarazioni del presidente dei francesi, il numero uno Olivier Letang, che in conferenza stampa ha spiegato: “Siamo stati sollecitati già l’estate scorsa per Sven, ma siamo stati chiari: per questa stagione abbiamo bisogno di lui. Stiamo facendo un pecorso anche in Champions League, dove ci siamo qualificati agli ottavi da primi del girone. Ci sono degli obiettivi importanti per questa seconda parte di annata, pertanto Botman resterà con noi per perseguirli fino a fine stagione.”

Calciomercato Milan/ Castillejo in uscita, nuovi contatti col Monaco per Pellegri

CALCIOMERCATO NEWS: I RUMORS SU BOTMAN AL MILAN

Difficile a questo punto che l’approdo di Sven Botman al Milan possa concretizzarsi già in questo calciomercato di gennaio. Più probabile che i dirigenti della società rossonera provino a concentrare il oro sforzi su altri profili come ad esempio quelli del brasiliano Gleison Bremer del Torino oppure anche di Arthur Theate del Bologna, accostato ai lombardi con una certa insistenza anche dalla stampa belga.

LEGGI ANCHE:

Bailly al Milan?/ Calciomercato: ecco il difensore, trattativa con lo United

© RIPRODUZIONE RISERVATA