Bowfinger/ Su Italia 1 il film con Eddie Murphy e Steve Martin

Bowfinger, film di Italia 1 diretto da Frank Oz

Bowfinger va in onda oggi, sabato 31 dicembre 2022, a partire dalle ore 16.20 su Italia 1. Il film è una commedia prodotta negli Stati Uniti d’America nel 1999 da Brian Grazer e diretta da Frank Oz. Tra gli interpreti principali sono da annoverare i contributi di Steve Martin, Barry Newman, Heather Graham ed Eddie Murphy.

È caratterizzato dalla pregevole presenza di Steve Martin nel doppio ruolo di sceneggiatore e attore protagonista. L’opera inoltre ha avuto alcune disavventure, come nel caso della censura della scena finale nella distribuzione internazionale. Inoltre, la trama è leggermente ispirata a eventi reali avvenuti a ridosso degli anni ’30, in relazione alla storia di un regista russo. Nonostante il film sia spassoso e con la presenza di artisti molto noti la critica gli riservò parole aspre. Fu invece un vero successo di pubblico con alcune scene che sono rimaste nell’immaginario.

Bowfinger, la trama del film

E ora leggiamo la trama di Bowfinger. Bobby è il protagonista della storia, responsabile di una casa di produzione cinematografica chiamata Bowfinger International Picture. La struttura era situata in una località piuttosto isolata di Los Angeles, a dimostrazione di una considerazione e fama ancora mai raggiunta. Non a caso, nonostante i sogni e l’ostinazione del protagonista, difficilmente riuscirà a trovare il modo e i mezzi adeguati per avere la risonanza tanto ambita nel mondo del cinema.

Con il passare degli anni non farà altro che accumulare sconfitte, fallimenti e debiti che rischiano seriamente di porre una pietra tombale sulle sue aspirazioni. Nonostante tutto, vede come ultima possibilità di ripresa la ricerca di qualcuno disposto ad investire sui suoi progetti, ma non sembra trovare uno spiraglio positivo. Quando ormai la speranza sembra perduta viene a contatto una sceneggiatura a suo dire interessante e cerca immediatamente volti noti del mondo del cinema disposti ad offrire il proprio contributo.

L’indiziato numero uno è Kit Ramsey, celebre attore di film d’azione, elemento che sarebbe capace di rilanciare in breve tempo la notorietà dell’azienda. Bobby a questo punto, al fine di non rischiare un drastico rifiuto, elabora un’idea geniale. Si finge autista della sua personale limousine e decide di piazzare una telecamera nascosta che filmasse tutti i suoi movimenti e impegni a sua insaputa. In sostanza, il protagonista per organizzare un film con Kit Ramsey come inconsapevole protagonista, sfruttando proprio tutte le registrazioni. Qualcosa però di non previsto ostacolerà il piano clamoroso di Bobby.

