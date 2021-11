BOYS/ Un viaggio nel passato per vivere il presente

Presentato Fuori Concorso nella serata inaugurale del Taormina Film Fest 67, Boys di Davide Ferrario è finalmente disponibile in dvd e on demand edizione CG/Fenix. La commedia dolceamara scritta insieme a Cristiana Mainardi conferma le grandi qualità di Ferrario dietro la macchina da presa, aiutato da un cast eccezionale: tra i protagonisti troviamo infatti Neri Marcorè, Marco Paolini, Giovanni Storti e Giorgio Tirabassi…

TRAMA – Joe, Carlo, Bobo e Giacomo sono amici da sempre, ciascuno con la propria vita e i propri problemi, ma uniti da un autentico legame e dalla passione che li aveva fatti incontrare: la musica. The Boys, questo il nome della band, avevano avuto un fulmineo successo negli anni Settanta. Nella loro routine – tra vicende amorose e personali – irrompe una possibilità che li porta in un nuovo viaggio: dovranno fare i conti con i sogni e le ambizioni di un tempo e il mondo di oggi, ma ancora di più scopriranno il senso della loro amicizia.

Boys è un viaggio nel passato per vivere il presente, un film sulle relazioni di tutti i tipi: dall’amore all’amicizia, passando per la famiglia e il lavoro. Davide Ferrario racconta un gruppo di eterni ragazzi che alla soglia dei 60 anni devono fare i conti con il tempo che scorre. C’è molta nostalgia ma non c’è malinconia in Boys, c’è amicizia e c’è grande spontaneità. Oltre alle ottime prove attoriali, dobbiamo citare le straordinarie musiche di Mauro Pagani, con brani scritti dal musicista negli anni Settanta e rimasti inediti.

Boys è disponibile in Dvd e On Demand ed. CG/Fenix

