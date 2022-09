Brad Beck, chi è il marito di Giaele De Donà?/ Spunta l’ombra di Mark Caltagirone…

Bradford Beck, chi è il marito di Giaele De Donà

Bradford Beck è il marito di Giaele De Donà. E’ un ingegnere e ha più di quarant’anni come ha spiegato la modella e influencer 23enne che, nella casa del Grande Fratello vip 2022 ha svelato i dettagli del suo “matrimonio libero”, sollevando molti dubbi non solo tra i concorrenti del reality, ma anche tra gli addetti ai lavori. Giaele ha spiegato di vivere con il marito sei mesi all’anno mentre per il resto dell’anno “io faccio la mia vita e lui la sua”. L’influencer ha così ammesso di avere un rapporto libero accettando che il marito abbia frequentazioni con altre donne purchè non ci sia un coinvolgimento sentimentale.

Una confessione che ha lasciato tanti dubbi agli altri concorrenti con Antonella Fiordelisi, ad esempio, che l’ha accusata di essere innamorata del conto in banca e non del marito. Sul web, inoltre, c’è chi si chiede se Giaele sia effettivamente sposata e se tratta di un secondo Mark Caltagiroe gate. Ad avere dubbi sul matrimonio della De Donà c’è anche l’esperta di gossip Deianira Marzano.

A sollevare il dubbio sulla validità del matrimonio tra Bradford Beck e Giaele De Donà è stato Alfonso Signorini durante la terza puntata del Grande Fratello vip 7. “Giaele ti devo chiedere una cosa. Tu arrivi da Vittorio Veneto. Sai che lì tu sei molto chiacchierata. Sai cosa dicono del tuo matrimonio? Dicono che tu ti sia inventata tutto quanto, che non è vero niente. Sono chiacchiere di paese”, ha detto il conduttore mentre Giaele si è limitata a dare degli “invidiosi” a coloro che hanno diffuso tali voci.

Nel video di presentazione per il Grande Fratello Vip 2022, Giaele ha mostrato alcune foto del matrimonio. Nella casa, poi, ha spiegato che, a causa della riservatezza, il marito non le farà mai una sorpresa. Dettagli che lasciano il dubbio nel pubblico che si chiede se il matrimonio di Giaele sia stato effettivamente celebrato. Signorini chiarirà definitivamente la questione già questa sera?











