Giaele De Donà e Carolina Marconi, prove di pace al GF VIP?/ L’abbraccio che…

Dopo aver avuto un’accesa discussione, Carolina Marconi e Giaele De Donà chiariscono la situazione con un abbraccio di comprensione. Durante la giornata di ieri, mentre entrambe erano sedute in sala da pranzo, Carolina Marconi si è infuriata contro Giaele prendendo una posizione contro le esternazioni sul matrimonio con Bradford Beck, suo marito. La Marconi aveva detto: “La storia d’amore per me è altro. Tu da lui cerchi i soldi. Tu devi dirmi ‘io sto bene e faccio la vita di lusso con lui e sto bene’ allora ci sto. Però non prenderci in giro dicendo che è amore”. Giaele De Donà però ha subito replicato spiegando che nessuno dovrebbe giudicare un matrimonio o un rapporto altrui.

Nelle scorse ore, Giaele De Donà e Carolina Marconi sono arrivate ad un chiarimento. Carolina ha spiegato a Giaele che tante volte lei ha chiesto consigli per sapere come comportarsi con il marito e poi le ha teso la mano: “Sono convinta che Sophie oltre questo sia una persona meravigliosa”. Giaele De Donà ha poi spiegato: “Io ci sto provando però non è facile perché comunque ognuno di noi è stato male o ha sofferto per qualcosa. Io mi mostro in questo modo per non far capire quello che sento perché mi fa stare male. Non è facile parlarne”. Giaele scoppia in lacrime e Carolina la abbraccia cercando di rassicurarla.

Nella puntata di lunedì scorso del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà è tornata a parlare del suo matrimonio con l’ingegnere Brad Beck. Nella casa i concorrenti sono apparsi dubbiosi sulla profondita del sentimento di Giaele De Donà nei confronti del marito e pensano che lei stia con lui solo per una questione di soldi. Patrizia Rossetti ha commentato: “Per me non è amore questo”. E Giaele ha replicato: “Il tatto è mancato ad alcuni di loro”.

In puntata, Giaele De Donà ha spiegato come funziona il rapporto con il marito: “Io e mio marito di base stiamo benissimo assieme, ci divertiamo molto, non ci manca niente. Tanti possono pensare che se ho questo rapporto qui è perché ho delle mancanze. Non è assolutamente così. È capitato che io mi sia divertita senza di lui e lui anche. Lo sappiamo, per questo non è tradimento. Passiamo molto tempo lontani, lui in America, io in Italia. Ho accettato di avere questa storia qui. Io preferisco un matrimonio come il mio, rispetto a chi fa la famiglia del mulino bianco in casa e poi hanno amanti e altre storie. Preferisco essere sincera con lui, come lui con me”. Giaele non è disposta ad accettare che vengano messi in dubbio i suoi sentimenti nei confronti del marito: “Il mio matrimonio, anche se diverso, non vuol dire che sia sbagliato. Passa questo messaggio e mi dà fastidio. […] Saranno cavoli miei come vivo il mio matrimonio”.

