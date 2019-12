Brad Pitt, 56 anni/ Compleanno: l’addio alla Jolie e il ritorno della Aniston…

Compie oggi uno dei sex symbol di Hollywood, Brad Pitt. L’attore americano spegne in queste ore le 56 candeline, e a detta del gentil sesso, più invecchia e più diventa affascinante. Si chiude per il signor Pitt un grande anno, sotto i riflettori con il film “Ad Astra”, presentato durante l’ultimo Festival di Venezia, senza dimenticarsi di “C’era una volta a… Hollywood”, l’ultima pellicola di Quentin Tarantino che si preannuncia già un capolavoro. Brad Pitt, papà di sei figli, continua a dar da lavorare anche ai giornali di gossip. Dopo la storica rottura con Angelina Jolie, le ultime voci parlano di un possibile riavvicinamento fra lo stesso Brad e l’ex, la splendida Jennifer Aniston. Le ultime raccontano infatti di un possibile ritorno di fiamma fra i due, che saranno insieme alla festa di Natale. I due si erano lasciati nel 2005, poi nel 2016 la fine dei “BrAngelina“, e nel 2018 la rottura fra la Aniston e Justin Theroux.

BRAD PITT COMPIE OGGI 56 ANNI: LE VOCI DI GOSSIP

Ritorno di fiamma? Difficile dirlo, fatto sta che la Aniston ha voluto l’ex marito al suo fianco durante il party per i suoi cinquant’anni, ed ora, la reunion per la festa di Natale 2019. Un party nella villa dell’attrice, con pochissimi intimi, fra cui anche gli attori Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon,Kate Hudson e Tom Hanks, un cast da oscar. Nelle prossime settimane probabilmente scopriremo se si è trattato di una semplice visita di cortesia o se fra i due c’è di nuovo del tenero, fatto sta che entrambi sembrerebbero essere single. Per Brad Pitt si è parlato di un flirt con la professoressa Neri Oxman, e quindi con la designer di gioielli, Sat Hari Khalsa. “Non so quante donne abbiano detto che ho frequentato negli ultimi due o tre anni – ha commentato lo stesso – ma nessuna di queste storie è vera”. Anche la Aniston dopo il divorzio è sempre rimasta single. Chissà cosa sta succedendo fra i due, nel frattempo, buon compleanno Brad.

