Brad Pitt a Venezia per Ad Astra/ Presentazione del thriller ambientato nello spazio

Come da copione è giunto nella giornata di ieri a Venezia Brad Pitt. L’attore hollywoodiano fra i più famosi al mondo, ha messo piede sul molo attorno alle ore 13:00, attraccando all’hotel Excelsior. Un arrivo a Venezia per il 76esimo festival del cinema che non è ovviamente passato inosservato, visto che oltre ai numerosi giornalisti che lo stavano aspettando, erano decine i curiosi e i fan che hanno iniziato ad estrarre i propri smartphone e le macchine fotografiche per scattare foto da pubblicare immediatamente sui social. Pitt è giunto in laguna con un look molto casuale, leggasi una maglietta verde scuro, dei jeans e la classica coppola. Appena sbarcato si è fermato un paio di minuti per firmare una decina di autografi con i presenti, dopo di che è entrato nell’albergo, dileguandosi. Pitt è uno dei protagonisti di oggi della mostra del cinema, visto che l’ex marito di Angelina Jolie presenterà il suo film “Ad Astra”, diretto da James Gray e in concorso per il Leone d’Oro di Venezia 2019.

BRAD PITT A VENEZIA PER AD ASTRA

Nella pellicola in uscita nelle prossime settimane, Brad interpreta un astronauta che cercherà di scoprire la verità sul padre scomparso nello spazio, un thriller che sarà in sala a partire dal prossimo 20 settembre, distribuito dalla Disney sotto il logo della 20th Century Fox. Il suo arrivo di oggi alla mostra, così come lo sbarco di ieri in laguna, non è di certo passato inosservato. Appena sceso dal classico vaporetto in legno, il 55enne americano si è intrattenuto a parlare con un’amica che non è stata però identificata, per poi dirigersi verso il festival. Anche oggi l’attore ha esibito un look semplice, con una maglietta bianca sotto un maglione scuro, giubbotto beige, l’inseparabile coppola e delle sneaker Off-White, giusto per dare al suo outfit quel tocco di “riccanza”.

