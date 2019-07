Festival di Venezia 2019/ Diretta streaming video: film in concorso, date e ospiti

Venezia 76, tra poco conoscere la lista dei film in concorso al Festival edizione 2019: oggi, giovedì 25 luglio 2019, si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma della 76. Mostra d’Arte Cinematografica, diretta come sempre da Alberto Barbera. Nelle ultime settimane sono state svelate, a poco a poco, le prime sorprese: il film d’apertura sarà La vérité di Kore-eda Hirokazu, mentre quello che chiuderà il Festival sarà l’attesissimo thriller The Burnt Orange Heresy diretto da Giuseppe Capotondi (La doppia ora), con Claes Bang, Elizabeth Debicki, Donald Sutherland e Mick Jagger. Il rivoluzionario Estasi di Gustav Machaty, invece, per la serata di pre-apertura. A presiedere la giuria del concorso Venezia 76 sarà la regista argentina Lucrecia Martel, mentre i Leoni d’Oro alla carriera andranno al regista spagnolo Pedro Almodovar e all’attrice britannica Julie Andrews. Infine, la madrina del Festival di Venezia 2019 sarà Alessandra Mastronardi.

VENEZIA 76, LISTA FILM IN CONCORSO: LE ULTIME NOTIZIE

Dopo il programma della 34. Settimana Internazionale della Critica, oggi conosceremo la lista dei film in concorso al Festival di Venezia 2019: riflettori accesi sul concorso principale Venezia 76, ma anche sulle pellicole fuori concorso e quelle presenti nella sezione collaterale Orizzonti. Venezia 75 è stata un grande successo, non ci resta che scoprire cosa ci ha riservato Alberto Barbera. Come vi abbiamo raccontato, diversi sono i film che potrebbero prendere parte al Festival: da Ad Astra di James Gray a Martin Eden di Pietro Marcello, passando per An Officer and a Spy di Roman Polanski e il dramma familiare di Noah Baumbach con Scarlett Johansson, Adam Driver e Laura Dern, senza dimenticare il Joker con Joaquin Phoenix e The Aeronauts di Tom Harper. Fuori concorso appare sicura la presenza di The Young Pope 2 / The New Pope di Paolo Sorrentino, mentre negli ultimi giorni si è parlato del possibile sbarco al Lido di Abdellatif Kechiche con Mektoub, my love: Intermezzo (long cut) e Irreversible di Gaspar Noè (new cut).

FESTIVAL DI VENEZIA 2019, DIRETTA VIDEO STREAMING

Venezia 76 si svolgerà al Lido dal 28 agosto al 7 settembre 2019 e le premesse sono ottime per un grande spettacolo. Da anni protagonista di un testa a testa con il Festival di Cannes – vinto nettamente da Venezia nelle ultime edizioni – la Mostra del Cinema negli ultimi anni si è dimostrata un trampolino di lancio in vista dei premi Oscar: da La La Land a La forma dell’acqua, molte pellicole sono passate dal Lido prima di conquistare l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Come seguire la conferenza stampa di presentazione dei film in concorso a Venezia 76? Alle 11, al Cinema Moderno di Roma, il Presidente Paolo Baratta e il Direttore Alberto Barbera presenteranno alla stampa il programma completo, ma sarà possibile seguire l’evento in diretta video streaming: basterà collegarsi su http://www.labiennale.org e sui canali social de La Biennale di Venezia, oltre ovviamente a restare connessi a IlSussidiario.net!



