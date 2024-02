Brad Pitt e Ines de Ramon sempre più innamorati/ “Relazione seria, lui non potrebbe essere più felice”

Brad Pitt e Ines de Ramon, amore e convivenza: “La loro relazione è seria“

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Brad Pitt e la sua nuova fidanzata, la giovane designer Ines de Ramon. La coppia, come rivelato da People, ha addirittura compiuto il passo importante della convivenza, andando a vivere insieme in California nella casa dell’attore. E proprio lo stesso attore, come riporta una fonte in esclusiva alla rivista, “è di nuovo in cima al mondo. Ha un sorriso sfacciato ogni volta che le è vicino“. La relazione tra i due è dunque piuttosto seria e rappresenta la prima importante storia d’amore del divo dopo il divorzio da Angelina Jolie.

La fonte ha spiegato come sia nata nella coppia l’idea della convivenza e conferma la solidità della loro love story: “Anche lui è felice di vivere con lei. Trascorrevano molto tempo da Brad. Aveva senso che lei si trasferisse lì. La loro relazione è seria. Questa è la prima ragazza di Brad dopo il divorzio. Non si è accontentato e la cosa sta dando i suoi frutti. Adora uscire con Ines“.

Brad Pitt e Ines de Ramon, dai primi avvistamenti alla convivenza

Brad Pitt e Ines de Ramon sono stati avvistati insieme per la prima volta nel novembre 2022. Fonti affermavano che a quel tempo si frequentavano già da “alcuni mesi”. In precedenza la de Ramon, responsabile del commercio all’ingrosso di Anita Ko Jewelry, si era separata dall’attore Paul Wesley nel 2022 dopo tre anni di matrimonio, come riportato da People. L’attore americano, nel frattempo, si è separato da Angelina Jolie dopo aver iniziato a frequentarsi nel 2005 ed essersi sposati nove anni dopo, nel 2014.

Una fonte ha recentemente svelato a People che il trasferimento della ragazza nella casa di Pitt è stato un passo successivo “naturale” nella loro relazione. “Trascorrevano così tanto tempo insieme da Brad che aveva senso che Ines andasse a vivere con lui“, ha svelato. “Dal divorzio, Brad è uscito con qualcuno, ma mai sul serio. Questa è la prima relazione seria e lui non potrebbe essere più felice“.











