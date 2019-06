Brad Pitt in Ad Astra/ Il primo trailer del film ambientato nello spazio

E’ stato pubblicato nelle scorse ore il primo trailer ufficiale di “Ad Astra”, nuova pellicola interpretata dall’attore americano Brad Pitt. Si tratta di un film in cantiere dal 2017, che ha subito una serie di ritardi di distribuzione a seguito dell’acquisizione della Fox da parte della Disney, e con tutto ciò che ne consegue. Come sottolineato dai colleghi di Wired.it, si tratta di una pellicola fantascientifica il cui il buon Brad interpreta il ruolo di un astronauta, tale Roy McBride, impegnato in una missione che potrebbe salvare il pianeta terra dalla sua fine, una vera e propria lotta per la sopravvivenza dell’umanità. Stando a quanto si evince dal primo trailer (il video lo trovare qui sotto), nel film diretto da James Gray (The Lost City of Z), McBride dovrà mettersi alla ricerca del padre, interpretato da un altro volto noto di Hollywood come Tommy Lee Jones, scomparso nello spazio misteriosamente vent’anni prima, mentre dirigeva una spedizione alla ricerca di alieni nei pressi di Nettuno, dietro cui vi erano anche strani esperimenti.

BRAD PITT IN AD ASTRA: IL PRIMO TRAILER

A questa ricerca quasi impossibile si aggiungono una serie di calamità verificatesi sulla terra a causa di un incidente avvenuto ad un satellite, che ha messo in pericolo il pianeta. Oltre ai due attori già elencati prima, Brad Pitt e Tommy Lee Jones, nel cast troviamo anche altri nomi noti come Liv Tyler (Il Signore degli Anelli), Donald Sutherland (Hunger Games e molti altri), e Ruth Negga (Agent of Shield). Le riprese del film erano iniziate ben due anni fa, nell’estate del 2017, programmando l’uscita nelle sale cinematografiche per il gennaio 2019 e quindi per il maggio successivo. Ora Ad Astra ha finalmente una data d’uscita, il prossimo 20 settembre nelle sale americane, con la speranza che il film venga distribuito anche in Italia. Curiosità, in quel periodo Brad Pitt sarà protagonista di un altro grande film atteso, leggasi C’era una volta a Hollywood, nuovo lavoro di Quentin Tarantino. Di seguito il video del primo trailer

IL VIDEO DEL PRIMO TRAILER DI AD ASTRA





© RIPRODUZIONE RISERVATA