Bradford Beck, chi è il marito di Sofia Gioele De Donà/ Nozze di lusso con l’imprenditore americano: il video

Bradford Beck, chi è il marito di Sofia Gioele De Donà

Sofia Giaele De Donà è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Influencer ed imprenditrice, la 23enne è sentimentalmente impegnata da circa quattro anni. Lui si chiama Bradford Beck, è americano ed è un importante imprenditore. Molto lontano dal mondo del gossip, è presente sui social ma ha un profilo privato. Compare tuttavia in molti scatti che la De Donà ha postato finora sul suo profilo Instagram e a svelarci la sua identità sono proprio i tag della ragazza negli scatti postati.

Sofia Giaele De Donà e Bradford Beck non sono però semplicemente fidanzati ma sono marito e moglie. Sono convolati a nozze a febbraio 2022 in Messico, portando con se tutta la famiglia. Un matrimonio di lusso di cui lei ha poi pubblicato un teaser sul suo profilo Instagram (video che trovate alla fine dell’articolo).

Sofia Gioele De Donà e il matrimonio in Messico con Bradford Beck

In un video pubblicato su Instagram è proprio Sofia a raccontare come ha annunciato ai suoi familiari delle nozze, mostrando la sorpresa fatta loro: “Me lo ricordo perfettamente quel weekend … @bradford_beck ed io siamo rientrati in Italia solo per organizzare questa sorpresa alla mia famiglia ed eravamo così in ansia, non sapevamo come dire a tutti che ci saremo sposati tra pochissimi mesi! Pensate … stavamo già organizzando il matrimonio e loro non sapevano ancora nulla!!”

La De Donà ha infine accennato al primo incontro col marito: “Ho immaginato quel momento cosi tante volte fin dal primo giorno che ho conosciuto Brad e poi quando è finalmente arrivato quasi non ci credevo ! Grazie a tutta la mia famiglia per essermi vicino in un momento così importante e bello … che dire più…. ANDIAMOO TUTTI IN MESSICOOO”.

